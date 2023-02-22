Формирование нового состава Общественной палаты началось в Петербурге

ЗакС Петербурга запустил процесс формирования нового состава Общественной палаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге начали собирать заявки от кандидатов на вхождение в новый состав Общественной палаты (ОП) города. Процедуру запустило Законодательное собрание, которое утверждает треть членов ОП.

- Треть членов ОП выбирается петербургским парламентом из кандидатов от некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, -сообщает пресс-служба Заксобрания.

Еще треть утверждает губернатор города. Ему на подпись приносят кандидатуры из числа членов петербургских отделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшиеся члены нового состава ОП определяются действующим составом палаты, который дорабатывает последние три месяца. Именно за такой срок начинается формирование нового состава ОП.

Напомним, что именно Общественная палата ведет контроль за работой органов государственной власти, местного самоуправления, госорганизаций и так далее.