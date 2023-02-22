Крупнейший мостостроитель Петербурга «Пилон» признан банкротом

Суд признал компанию "Пилон" банкротом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом одного из крупнейших мостостроителей компанию «Пилон». Трудности у нее начались еще несколько лет назад, когда Федеральная налоговая служба потребовала выплаты более 100 миллионов рублей долгов.

- Арбитражный суд, рассмотрев отчёт временного управляющего, решил признать компанию банкротом, - пишет «Деловой Петербург»..

По решению судьи, в «Пилоне» будет введено конкурсное управление, отчет по которому должен быть представлен в июле 2023 года. В дальнейшем компанию либо ликвидируют, либо оставят на плаву, реструктурировав долги.

Напомним, что «Пилон» в числе других строительных компаний города участвовал в подготовке Петербурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, к которому был построен Яхтенный мост. По данным городских СМИ, за эту работу «Пилон» недополучил 300 миллионов рублей, что подкосило компанию.