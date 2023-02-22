Режим работы станции метро «Сенная площадь» в Петербурге изменится с 1 марта

На станции "Сенная площадь" ограничат вход. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен предупреждает пассажиров об изменении графика работы станции метро «Сенная площадь». С 1 марта и почти на два месяца здесь ограничат вход в наземный вестибюль.

- С 1 марта по 28 апреля 2023 года по рабочим дням с 08:15 до 12:10 вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:00 до 19:00 - ограничен, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Причиной ограничений станут работы по капитальному ремонту эскалатора. Пассажиров предупреждают, что временные интервалы могут меняться в зависимости от пассажиропотока. То есть открывать и закрывать вход могут как раньше, так и позже. Но ориентироваться стоит на указанное время.

Впрочем, сильных неудобств ремонт не доставит, так как сама станция будет работать в обычном режиме, а попасть на «сенную площадь» можно будет через вестибюли «Спасской» и «Садовой».