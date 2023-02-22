В Купчино неизвестные сожгли BMW Х7 за 10 миллионов рублей

В Купчино сгорел BMW X7. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорогущий внедорожник BMW Х7 сожгли в Купчино. Черный «бумер» вспыхнул у дома 8, корпус 7 по Будапештской улице в ночь на 21 февраля. Огонь полностью уничтожил машину, цена которой в автосалоне составляет 10 миллионов рублей.

- 21 февраля в 02:47 поступило сообщение о пожаре. В 03:47 пожар ликвидирован. В автомобиле BMW сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Причины возгорания спасатели не уточняют. Но по данным источника «КП-Петербург», виной всему был намеренный поджог. За 15 минут до звонка местных жителей в МЧС камеры уличного наблюдения сняли, как мужчина в темной одежде подошел к иномарке, сделал несколько движений и убежал. После этого автомобиль вспыхнул.

Сейчас поджигателя ищут, по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.