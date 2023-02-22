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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:57

В Купчино неизвестные сожгли BMW Х7 за 10 миллионов рублей

Машина числилась на коммерческой фирме
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Купчино сгорел BMW X7.

В Купчино сгорел BMW X7.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорогущий внедорожник BMW Х7 сожгли в Купчино. Черный «бумер» вспыхнул у дома 8, корпус 7 по Будапештской улице в ночь на 21 февраля. Огонь полностью уничтожил машину, цена которой в автосалоне составляет 10 миллионов рублей.

- 21 февраля в 02:47 поступило сообщение о пожаре. В 03:47 пожар ликвидирован. В автомобиле BMW сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Причины возгорания спасатели не уточняют. Но по данным источника «КП-Петербург», виной всему был намеренный поджог. За 15 минут до звонка местных жителей в МЧС камеры уличного наблюдения сняли, как мужчина в темной одежде подошел к иномарке, сделал несколько движений и убежал. После этого автомобиль вспыхнул.

Сейчас поджигателя ищут, по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

От машины ничего не осталось. Фото: vk.com/kupchinonews

От машины ничего не осталось. Фото: vk.com/kupchinonews