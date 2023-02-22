ЕР: Основная мысль послания президента - «Все для победы»

Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за мужество и решимость.Фото: Пресс-служба «Единой России».

Как сообщает сайт ER.ru, 18-е Послание Президента было посвящено вопросам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политики России.

Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за мужество и решимость и отметил, что абсолютное большинство граждан поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также он поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации.

- Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию, - подчеркнул президент. - Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.

Глава государства поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве.

Отдельная важная задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

- За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы, - поручил Владимир Путин. - Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах.

Помимо этого, он предложил установить для всех военнослужащих - участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу – эту инициативу с Минобороны ранее разрабатывала Рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Говоря о социальной политике, президент остановится на увеличении МРОТ и развитии мер поддержки семей с детьми.

- Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению МРОТ провести еще одно – на дополнительные 10%, - сообщил Владимир Путин. - Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Чтобы увеличить доходы семей и улучшить демографическую ситуацию, он поручил изменить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей – с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств – со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих сумм государство вернет из подоходного налога.

Регионы для своего развития получат возможность получить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год через беспроцентные казначейские кредиты. Также прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с «Газпромом».

- Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, - отметил Президент. - А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе: они всегда смогут обратиться за подключением к сетям газоснабжения.

Помимо этого, он напомнил о важности строительства объектов социальной инфраструктуры. Президент напомнил, что по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий.

- Из них большая часть – в сельских территориях, мы специально это сделали, - сказал Владимир Путин. - В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной основе, чтобы в принципе не допускать ситуаций, когда здания оказываются в запущенном состоянии.

Для развития образования Президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для научной и преподавательской деятельности.

Особое внимание Президент уделил повышению кадрового потенциала армии и флота. Он поручил укреплять гарантии для трудовых коллективов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

- Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, - отметил глава государства.

В заключение Президент отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны. Владимир Путин подчеркнул, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов людей.

- Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, тёплые вещи, маскировочные сети, - сказал Президент. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят. Все молитвы на разных языках – за Победу, за боевых товарищей, за Родину. Правда – за нами.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги Послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для Победы.

- Главная мысль Послания: «Народ и Армия едины», - заключил секретарь Генсовета «Единой России». - Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня Президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!