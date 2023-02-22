Завершены трехмесячные поиски пропавшей 16-летней школьницы в Петербурге

В Петербурге нашли школьницу, пропавшую три месяца назад. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили о завершении трехмесячных поисков 16-летней школьницы, пропавшей в городе в конце осени 2022 года. Подросток вышла из дома 22 ноября 2022 года и больше не появлялась у родных и близких. Исчезнувшую девушку искали с помощью полиции и волонтеров, но результата не было. Судя по ориентировке, родные и друзья даже не знали, во что она оделась перед и пропажей. Из примет оказали только рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, зеленые глаза и темный цвет волос.

К счастью, в феврале девушка объявилась. О том, как закончились поиски, рассказали в региональном отделении «ЛизаАлерт».

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – коротко рассказали волонтеры, не сообщая причины пропажи подростка, и как она жила последние месяцы.

Сейчас здоровью школьницы ничто не угрожает.