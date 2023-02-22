Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 12:05

Муниципальные избирательные комиссии исчезнут из Ленобласти

Соответствующее решение в третьем чтении приняло региональное Заксобрание
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти не будет муниципальных избирательных комиссий.

В Ленобласти не будет муниципальных избирательных комиссий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти вскоре исчезнут муниципальные избирательные комиссии. Ранее об этом предложил губернатор Александр Дрозденко. В среду, 22 февраля, его инициативу поддержали депутаты регионального ЗакСа. Проект приняли сразу в первом и третьем чтениях. Вскоре закон окончательно подпишут. Причины появления новой нормы простые – необходимо соответствовать федеральному законодательству.

- В частности, в Ленобласти планируют упразднить избирательные комиссии муниципальных образований. Их функции собираются возложить на территориальные избирательные комиссии. Поддержка парламентариев по законопроекту была единогласной, - пишет online47.ru.

Добавим, что ранее в Ленобласти подсчитали количество избирателей. Оно оказалось больше 1,4 миллиона человек. За 2022 год этот показатель вырос на 1,8 процента. Больше всего число избирателей увеличилось в Ломоносовском и Всеволожском районах.