В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

Петербуржцев предупреждают о морозах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Желтый уровень погодной опасности установил в Петербурге и Ленобласти Гидрометцентр России. Причиной предупреждения стал гололед на дорогах и сильные морозы, которые ожидаются в ближайшие сутки.

- С 00 часов до 13 часов 23 февраля ожидается очень низкая температура, местами до минус 20 градусов и ниже, - сообщает пресс-служба Смольного.

В Ленинградской области ночью температура упадет до -24 градусов. Водителей и пешеходов предупреждают как об опасности морозов, так и про гололед. В таких метеоусловиях по возможности лучше сидеть дома и не выходить на улицу.

Но после часа дня холода начнут отступать. К вечеру будет уже -5...-10 градусов. А в пятницу уже всего -3 и снег.