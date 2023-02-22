Бесстрашный зацепер спрятался между вагонами, чтобы добраться из Петербурга в Москву

Бесстрашный зацепер пытался добраться из Петербурга в Москву между вагонами поезда Фото: Олег ЗОЛОТО

Зацепера обнаружили между вагонами поезда на Московском вокзале Петербурга. Парню 18 лет. Он планировал таким способом добрать до Москвы, чтобы попасть на день рождения друга. Денег на проезд у молодого петербуржца не было, поэтому он спрятался между вагонами электропоезда «Петербург-Москва», рискуя своей жизнью и здоровьем.

- Молодого человека заметили еще до отправления состава. Его доставили в дежурную часть полиции. Поезд из-за этого происшествия не задерживали, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции региона.

На парня составили административный протокол по статье «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Ему придется заплатить штраф суммой от двух до четырех тысяч рублей. Кроме этого, полицейские провели с нарушителем профилактическую беседу.