Дворец спорта «Юбилейный» обновился после модернизации

В "Юбилейном" установили "мягкие" бортики на хоккейной арене. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дворец спорта «Юбилейный», домашняя арена клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо», провел очередной этап модернизации. В частности, на ледовой арене появились «мягкие» амортизационные бортики, которые помогут снизить травмируемость пациентов.

- Таких бортов нет ни у одного клуба ВХЛ, и даже для клубов КХЛ они являются редкостью, - рассказала «Петербургскому дневнику» директор «Юбилейного» Наталья Назарова.

Новые бортики соответствуют не только требованиям Континентальной хоккейной лиги, но и Международной федерации хоккея (IIHF).Так что если запрет на проведение международных соревнований в России будет снят, то «Юбилейный» готов принять соревнования самого высокого уровня.

Кроме этого, в дворце спора смонтировали новую подсветку из 900 светильников по периметру арены.