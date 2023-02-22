Пробки в 8 баллов сковали Петербург в предпраздничный вечер 22 февраля

Пробки в 8 баллов сковали Петербург в предпраздничный вечер Фото: Артем КИЛЬКИН

Пробки в 8 баллов сковали Петербург около четырех часов вечера 22 февраля. Судя по всему, это связано с тем, что в предпраздничную среду назначен укороченный рабочий день. Петербуржцы раньше обычного возвращаются домой с работы. Сильные заторы образовались в Петроградском районе города.

- Встала Большая Пушкарская улица по направлению к Каменноостровскому проспекту. Сильные заторы также на Введенской улице, улице Воскова, Большом проспекте Петроградской стороны. Кронверская улица стоит в обоих направлениях, - следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Пробки образовались, как обычно, и в Центральном районе Петербурга. Машины долго стоят на Лиговском проспекте, Невском проспекте, улице Восстания, улице Маяковского. Встала также Гончарная улица по направлению к Полтавской, на которой, к слову, тоже замечено скопление машин.