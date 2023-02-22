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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:43

Сбой произошел в работе государственных сайтов Петербурга

Это второй случай за месяц
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Городские сайты Петербурга "легли" из-за масштабного сбоя.

Городские сайты Петербурга "легли" из-за масштабного сбоя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй за февраль масштабный сбой произошел в работе государственных сервисов Петербурга. «Лежат» сайты Смольного, порталов «наш Санкт-Петербург», «Здоровье петербуржца», петербургских Госуслуг и другие. Общественный транспорт пропал с онлайн-карт.

- Из-за сбоя в работе сервера транспортный портал Петербурга временно не работает, а информационные ресурсы не предоставляют информацию о планируемом времени прибытия транспорта на остановочный пункт, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Также не функционирует и систему оплаты стоянки в зоне платной парковки, что, впрочем, только в радость автомобилистам. Специалисты городских служб обещают восстановить работу сервисов в ближайшее время. Причина второго за месяц технического сбоя не называется.