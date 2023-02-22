Многодетным семьям Ленобласти компенсируют платное обучение в колледжах и техникумах

Образование для детей из многодетных семей станет доступнее. Фото предоставлено пресс-службой ЗакСа Ленобласти.

Многодетные семьи из Ленинградской области могут рассчитывать на новые меры поддержки. Речь идет о компенсации за обучение детей по программам среднего профессионального образования. Соответствующие изменения в областной Социальный кодекс во втором и третьем чтении единогласно приняли депутаты регионального ЗакСа. Рассчитывать на компенсацию также смогут опекуны или попечители трех и более детей.

- Новая мера социальной поддержки многодетных позволит компенсировать им 50% от стоимости платного обучения детей в колледжах и техникумах. Ожидается, что уже в 2023 году компенсацией смогут воспользоваться 103 человека, - рассказал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Компенсация предоставляется в том случае, если среднедушевой доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области. В 2023 году она будет составлять 39 505 рублей.