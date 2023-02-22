Петербургских автомобилистов не будут штрафовать за неоплату парковки во время сбоя

Платная парковка временно стала бесплатной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге второй раз за месяц платная парковка стала бесплатной. Но причина не в щедрости властей, а в техническом сбое, из-за которого оплата временно не проходит. Он же «уронил» все государственные сайты города.

- Как сообщили в Telegram-канале Городского центра управления парковками, «зафиксированы технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки», - пишет «Мойка 78».

На время, пока система оплаты не работает, парковаться на местах для стоянки в центре города можно совершенно безвозмездно. Штрафы пообещали не выписывать.

Но водителям все же не стоит расслабляться, ведь система оплаты может заработать в любой момент. И тогда нарушителям грозит наказание в три тысячи рублей.