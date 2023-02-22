Масштабная выставка о русском балете открылась в выставочном зале «Манеж» в Петербурге

Выставка будет работать до 21 мая 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабная выставка под названием «Первая позиция. Русский балет» открылась в центральном выставочном зале «Манеж». В ней представлено около тысячи подлинных экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Петербурга, Москвы и регионов России. Это и живопись, и скульптура, и даже документы.

- Балет – это конкурентное преимущество нашей страны, то, что привлекает внимание всего мира. Проект создан изящно, с душой и большим вниманием к деталям. Уверен, петербуржцы и гости нашего города оценят его по достоинству, - отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По задумке организаторов, зрители экспозиции смогут погрузиться в атмосферу театрального закулисья, соприкоснуться с миром танца, узнать биографию хореографов, композиторов, балетмейстеров. Выставка будет работать до 21 мая.