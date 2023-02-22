Владимир Колокольцев поздравил замначальника петербургской полиции Алексея Поддубного с новым званием

Министр внутренних дел России поздравил полицейских с праздником. Фото: МВД России

Владимир Колокольцев поздравил руководителей подразделений с присвоением званий накануне Дня защитника Отечества. Заместителю начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексею Поддубному присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

- Каждый из вас работает с полной самоотдачей ради интересов службы и достижения конкретных результатов на своих участках. Могу сказать, что проверку на прочность вы выдержали не один раз, - обратился к полицейским Министр внутренних дел России.

Он поздравил всех сотрудников с наступающим праздником. Руководителям центрального аппарата ведомства и территориальных органов МВД России пожелал не останавливаться на достигнутом и развивать личностный потенциал на благо России.