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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:21

Владимир Колокольцев поздравил замначальника петербургской полиции Алексея Поддубного с новым званием

Министр внутренних дел России поздравил полицейских с наступающим праздником
Анастасия НУРАДИЛОВА
Министр внутренних дел России поздравил полицейских с праздником. Фото: МВД России

Министр внутренних дел России поздравил полицейских с праздником. Фото: МВД России

Владимир Колокольцев поздравил руководителей подразделений с присвоением званий накануне Дня защитника Отечества. Заместителю начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексею Поддубному присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

- Каждый из вас работает с полной самоотдачей ради интересов службы и достижения конкретных результатов на своих участках. Могу сказать, что проверку на прочность вы выдержали не один раз, - обратился к полицейским Министр внутренних дел России.

Он поздравил всех сотрудников с наступающим праздником. Руководителям центрального аппарата ведомства и территориальных органов МВД России пожелал не останавливаться на достигнутом и развивать личностный потенциал на благо России.