Бюджетные апарт-отели для квалифицированных рабочих и инженеров построят в Петербурге

Жилье будут предоставлять иногородним специалистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджетные апарт-отели для квалифицированных рабочих и инженеров создадут в Петербурге. Туда поселят специалистов, которые приехали работать на промышленные предприятия Северной столицы из других регионов.

- В собственности Петербурга есть служебное жилье для работников ЖКХ, но такой уровень проживания удовлетворит не всех инженеров. Поэтому некоторые предприятия сами арендуют жилье и предоставляют его сотрудникам, - пишет «Деловой Петербург».

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, речь может идти о перепрофилировании жилья, которое будут возводить застройщики. Они будут предоставлять городу возможность выкупа дома полностью, со скорректированной под потребности города планировкой.