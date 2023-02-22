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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:44

Бюджетные апарт-отели для квалифицированных рабочих и инженеров построят в Петербурге

Жилье будут предоставлять иногородним специалистам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жилье будут предоставлять иногородним специалистам

Жилье будут предоставлять иногородним специалистам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджетные апарт-отели для квалифицированных рабочих и инженеров создадут в Петербурге. Туда поселят специалистов, которые приехали работать на промышленные предприятия Северной столицы из других регионов.

- В собственности Петербурга есть служебное жилье для работников ЖКХ, но такой уровень проживания удовлетворит не всех инженеров. Поэтому некоторые предприятия сами арендуют жилье и предоставляют его сотрудникам, - пишет «Деловой Петербург».

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, речь может идти о перепрофилировании жилья, которое будут возводить застройщики. Они будут предоставлять городу возможность выкупа дома полностью, со скорректированной под потребности города планировкой.