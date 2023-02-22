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НовостиОбщество22 февраля 2023 16:14

Студент ЛГУ героически погиб в зоне спецоперации на Украине

Иван Иванин отправился на фронт с самого начала спецоперации
Анастасия НУРАДИЛОВА
Иван Иванин отправился на фронт с самого начала спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Иван Иванин отправился на фронт с самого начала спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Студент Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Иван Иванин героически погиб во время спецоперации на Украине. Он пошел служить с самого начала операции. Позже получил ранение, но после лечения снова вернулся защищать Родину. За это он был награжден медалью «За отвагу».

- Мы прощаемся с человеком, который отважно сражался и отдал жизнь за мир для наших соотечественников на Донбассе, за Россию, за наше общее будущее. Разделяем невосполнимую боль утраты с родными и близкими Ивана Юрьевича Иванина, - соболезнует глава администрации Выборгского района Ленобласти Валерий Савинов.

Иван Иванин родился в Выборге в 1999 году. Он закончил школу №13, а потом поступил в Выборгский филиал ЛГУ. Соболезнования близким парня выразил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.