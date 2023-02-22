Ребенка госпитализировали после пожара на Приморском проспекте в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребенок пострадал в пожаре в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в среду, 22 февраля.

- Сообщение о пожаре на Приморском проспекте поступило около пяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились сотрудники и вся необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что на первом и втором этажах 12-этажного дома загорелись электрощиты. Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 18:27.

На месте пожара пострадал ребенок. Его госпитализировали в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего не сообщается. Известно, что на место происшествия выезжали четыре единицы техники и 17 спасателей.