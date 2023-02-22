250 млн рублей выделили на реставрацию Исаакиевского собора в Петербурге

С начала 2023 года музей посетили более 200 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туристический сезон в Петербурге никогда не заканчивается, а главные городские достопримечательности круглый год остаются востребованными. Исаакиевский собор в прошлом году посетили почти 3,2 миллиона человек. Это на 500 тысяч человек больше, чем в 2021 году.

- С начала 2023 года музей посетили более 200 тысяч человек. Наши усилия не напрасны, ведь большинству посетителей Исаакиевский собор интересен именно как музей, - рассказал spb.kp.ru директор музея Исаакиевского собора Юрий Мудров.

Он отметил, что вся деятельность, а именно выставочная, научно-исследовательская, а также работа с детьми и инклюзивной публикой – всем этим музей занимается за свой счет. Но зато на реставрацию любимой достопримечательности туристов выделили 250 миллионов рублей. В обновленном соборе так же с нетерпением будут ждать гостей города.