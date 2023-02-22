Погибшего мужчину нашли после пожара на Искровском проспекте в Петербурге

На месте пожара обнаружили погибшего мужчину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину нашли погибшим после пожара в Невском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в среду, 22 февраля.

- Сообщение о пожаре на Искровском проспекте поступило около шести часов вечера. На место происшествия сразу отправились сотрудники и вся необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире-студии площадью 24 квадратных метра загорелся участок площадью пять квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в семь часов вечера.

На месте пожара обнаружили погибшего мужчину. Причину и обстоятельства трагедии установят дознаватели. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.