Стало известно, как нашли 16-летнюю школьницу, пропавшую три месяца назад в Петербурге

Девочку искали три месяца. Фото: "ЛизаАлерт"

Стало известно, как нашли 16-летнюю девочку, которая пропала в Петербурге три месяца назад. Напомним, темноволосая школьница ушла и не вернулась 22 ноября. С тех пор не было информации о ее местонахождении. Пропавшего ребенка искали полицейские и волонтеры, но результата не было.

- Девочка воспитывалась в Центре содействия семейному воспитанию. Это что-то вроде детского дома. Оттуда она и сбежала, а вот, куда именно вернулась, точно не понятно. Может туда же, а может, к бабушке своей. Но сейчас с ней все хорошо, - рассказал источник spb.kp.ru.

Напомним, когда девочка пропала, никто даже не мог точно описать, в чем она была одета. В ориентировке было написано только про рост в 163 сантиметра, нормальное телосложение, зеленые глаза и темный цвет волос. Где находилась школьница все это время - пока не известно.