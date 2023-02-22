Три человека пострадали в пожаре на Богатырском проспекте в Петербурге

После пожара госпитализированы три человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три человека пострадали во время пожара в двухкомнатной квартире в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в среду, 22 февраля.

- Сообщение о пожаре на Богатырском проспекте поступило в 17:41. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в двухкомнатной квартире полностью выгорела комната площадью 18 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 19:11.

В пожаре пострадали двое мужчин и одна женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение, их состояние не уточняется. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 17 спасателей. Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели.