Смольный перенаправит финансирование с Большого Смоленского моста на другие проекты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге перераспределяют деньги, которые должны были направить на строительство Большого Смоленского моста через Неву. Соответствующий проект подготовил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Он опубликован на сайте Смольного 21 февраля, и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

- Изменения в финансировании коснутся развития транспортной системы Петербурга, в том числе реконструкции Петрозаводского шоссе. Для балансировки расходов бюджета будет использованы деньги для строительства моста в створе Большого Смоленского проспекта, - говорится в документе.

Такие же приписки есть в информации про строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, моста через Черную речку, реконструкцию Ропшинского шоссе. Упоминаются и ряд других объектов. За счет таких изменений будет сокращено финансирование из федерального бюджета.