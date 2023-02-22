Пассажир избил бортпроводника во время полета из Москвы в Петербург

На дебошира возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел на борту самолета «Москва-Санкт-Петербург». После посадки самолета в Северной столице дебошира доставили в дежурную часть линейного отдела.

- Пассажир был пьян. Он нарушал правила поведения и игнорировал замечания других пассажиров. Тогда к нему подошел бортпроводник, но мужчина несколько раз ударил его по спине, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СЗФО.

На хулигана возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Помимо всего прочего, дебошир привлечен к административной ответственности за то, что появился пьяным в общественном месте.