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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:40

Потепление и небольшой снег придут в Петербург в четверг, 23 февраля

Утром часть города окажется в тумане
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Северную столицу припорошило снегом

Северную столицу припорошило снегом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное потепление и небольшой снег придут в Петербург во время февральских праздников. Повышаться температура начнет уже 23 февраля - в Северной столице термометр будет показывать от -4 до -6 градусов, а в Ленобласти от -4 до -9 градусов. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- На погоду Петербурга окажет влияние надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег и будет повышать температуру. В начале дня местами очаги туманов, - отметил синоптик.

Снег задержится в Петербурге и на пятницу, только температура станет еще выше - от -1 до -3 градусов.