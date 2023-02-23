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НовостиОбщество23 февраля 2023 7:28

Авиарейсы из Гянджи в Петербург запустят с 19 марта

Самолеты будут летать раз в неделю по воскресеньям
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Рейсы по данному направлению будут осуществляться только по воскресеньям

Рейсы по данному направлению будут осуществляться только по воскресеньям

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 19 марта авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» запустит рейс с Гянджи в Петербург. Полет займет 4 часа. Рейсы будут осуществляться только раз в неделю - по воскресеньям. Вылет из Петербурга на 19 марта уже назначен на 12:40.

- С июня в расписание полетов на маршруте добавится одна частота - четверг, - отметили в пресс-службе «Азербайджанских Авиалиний».

Билеты можно приобрести уже сейчас. По данным сайта авиакомпании, на момент публикации материала билет на 19 марта стоит 170 евро - примерно 13,5 тысяч в рублях.

Рейс до Гянджи запустят и в Москве с периодичностью три раза в неделю - понедельник, пятница, суббота.