Шесть человек пострадали в пожарах в Петербурге за минувшие сутки 22 февраля

Спасатели просят жителей города быть аккуратнее в обращении с огнем Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки, 22 февраля, шесть человек пострадали во время пожаров в Петербурге. Еще одного человека спасти не удалось. Спасатели призывают петербуржцев быть осторожнее с огнем.

- Три человека серьезно пострадали и были госпитализированы во время пожара в двухкомнатной квартире на 13 этаже дома на Богатырском проспекте в шестом часу вечера 22 февраля. Примерно в это же время огонь вспыхнул в квартире-студии на Искровском проспекте. Погиб 87-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Госпитализировать пришлось и 73-летнюю женщину, которую спасатели вынесли из горящей трехкомнатной квартиры на улице Десантников. Причины и обстоятельства этого и других перечисленных пожаров пока устанавливаются, а жителей города просят быть аккуратнее в праздничные выходные.