После смерти двух строителей, сорвавшихся с 12 этажа в Кудрово, возбуждено уголовное дело

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После смерти двух строителей в Кудрово возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Двое мужчин 18 и 20 лет, утеплявших кровлю дома на 12 этаже, спускались на подъемнике, предназначенном для стройматериалов, когда трос неожиданно оборвался. Кабина полетела вниз, строители скончались на месте.

- Следователями произведен осмотр места происшествия с участием инспектора по охране труда,изъята необходимая документация,получены объяснения работников,находящихся на стройке, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Назначены экспертизы.

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