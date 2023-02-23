После смерти двух строителей, сорвавшихся с 12 этажа в Кудрово, возбуждено уголовное дело

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
После смерти двух строителей в Кудрово возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Двое мужчин 18 и 20 лет, утеплявших кровлю дома на 12 этаже, спускались на подъемнике, предназначенном для стройматериалов, когда трос неожиданно оборвался. Кабина полетела вниз, строители скончались на месте.
- Следователями произведен осмотр места происшествия с участием инспектора по охране труда,изъята необходимая документация,получены объяснения работников,находящихся на стройке, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.
Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Назначены экспертизы.
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