Пьяный велосипедист жестоко избил автоледи в Петербурге за сделанное замечание

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный велосипедист в Петербурге набросился на автоледи, сделавшую ему замечание. 41-летняя женщина была в своем автомобиле «Ауди Кью 5», когда мимо проезжающий на велосипеде мужчина сломал на нем боковое зеркало. Дама сделал ему замечание, не ожидав, что тот накинется на нее с кулаками.

- Около 19:30 22 февраля женщина позвонила в полицию, рассказав, что неизвестный избил ее. по указанному адресу ее нашли с травмами головы и передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии ее госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 38-летний мужчина в алкогольном опьянении. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.