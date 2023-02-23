Подозреваемого в убийстве пенсионера 14-летней давности задержали в Петербурге

Сейчас мужчина находится в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 22 февраля задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера, произошедшем 14 лет назад. Тело 70-летнего мужчины с множественными гематомами нашли в квартире на проспекте Луначарского еще в марте 2008 года, но найти преступника по горячим следам не удалось.

- Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 22 февраля 2023 года на проспекте Культуры сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 46-летний безработный мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый уже был неоднократно судим. Сейчас он находится в СИЗО.