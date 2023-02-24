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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:52

Морозы начали отступать от Петербурга 24 февраля

Синоптики обещают потепление до минус 3 градусов
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Морозы отступили от Петербурга.

Морозы отступили от Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург возвращается потепление 24 февраля. Как рассказал синоптик Михаил Леус, Северная столица прямо сейчас находится на периферии циклона. Теплый фронт принесло с запада.

- В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, - написал в своем телеграм-канале «Погода от шефа» Михаил Леус.

Температура воздуха от -1 до -3 градусов, по области от 0 до 5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.