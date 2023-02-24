Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 февраля 2023 7:22

Генконсульство Белоруссии откроют в Петербурге к 1 июля

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко подписал соответствуйющее постановление
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Ранее сроки открытия были неопределенны.

Ранее сроки открытия были неопределенны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Петербурге планируют открыть Генеральное консульство Белоруссии до 1 июля 2023 года. Об этом говорится в постановлении белорусского кабинета министра. Его к 23 февраля подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

- Открыть до 1 июля 2023 года. Генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге (Российская Федерация)», – сказано в документе.

Новость об открытии Генерального консульства в Санкт-Петербурге появилась в конце 2022 года. Правительству Северной столицы поручили найти здание, где расположится иностранная делегация. Однако сроки не были обозначены.