Генконсульство Белоруссии откроют в Петербурге к 1 июля

Ранее сроки открытия были неопределенны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Петербурге планируют открыть Генеральное консульство Белоруссии до 1 июля 2023 года. Об этом говорится в постановлении белорусского кабинета министра. Его к 23 февраля подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

- Открыть до 1 июля 2023 года. Генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге (Российская Федерация)», – сказано в документе.

Новость об открытии Генерального консульства в Санкт-Петербурге появилась в конце 2022 года. Правительству Северной столицы поручили найти здание, где расположится иностранная делегация. Однако сроки не были обозначены.