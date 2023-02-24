Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в школе Петербурга

В учебном заведении, по словам мамы мальчика, не предотвратили конфликт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет России проверяет информацию избиения ученика школы в Московском районе Петербурга. Ситуацией уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил разобраться в этом, сообщает пресс-служба ведомства.

- Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - говорится на сайте следственного комитета.

Как утверждает мама пострадавшего мальчика, в учебном заведении Московского района не предотвратили конфликт между школьниками, а также не оказали необходимой помощи. По информации СМИ, после драки ученик потерял сознание и попал в больницу.