Вход в станцию метро «Гостиный двор» закрывали после стрельбы в сотрудника ОМОНа

Бойца Росгвардии госпитализировали в больницу с ранением. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Гостиный двор» в Петербурге закрывали на вход и выход из-за стрельбы. Наполним, в районе полудня 24 февраля 2023 года возле вестибюля неизвестный мужчина ранил сотрудника ОМОНа.

- В 12:28 станция «Гостиный Двор» закрыта на вход и выход на Невский проспект по требованию сотрудников полиции, - сообщала пресс-служба петербургского метрополитена.

В 12:37 объявили, что станция работает в обычном режиме.

Бойца Росгвардии уже госпитализировали в больниц. Мужчину, стрелявшего в него, также задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.