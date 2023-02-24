Видео стрельбы в сотрудника ОМОНа у «Гостиного двора» появилось в Сети

Станцию метро закрывали на несколько минут для входа и выхода пассажиров.

Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа у «Гостиного двора» попало на видео и появилось в сети. Напомним, ЧП случилось 24 февраля в полдень. Неизвестный мужчина тяжело ранил сотрудника Росгвардии, после чего его задержали.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему уже оказывают помощь.

Судя по видео, которое распространяется в Сети, мужчина сделал два выстрела. О других пострадавших не сообщается.

На задержанного 1972 года рождения уже завели уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.