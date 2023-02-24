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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 14:55

Раненому у «Гостиного двора» бойцу ОМОНа сделали операцию и перевели в реанимацию

Состояние сотрудника Росгвардии оценивают как стабильное
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Нападение случилось 24 февраля. Фото: скриншот видео

Нападение случилось 24 февраля. Фото: скриншот видео

Росгвардейцу, которого ранили у «Гостиного двора» в Петербурге, сделали операцию. По информации источника spb.kp.ru, врачи оценивают его состояние как стабильное.

- Он живой. После операции его уже перевели в реанимацию. Какие могут быть осложнения, сейчас никто вам не скажет. У врачей золотые руки! Отлично сработало приемное отделение, скорая помощь и дежурная бригада хирургов, - сообщил источник.

Напомним, 24 февраля у станции метро «Гостиный двор» мужчина достал оружие. Боец ОМОНа, увидев это, попытался его задержать. В борьбе нападавший выстрелил в росгвардейца и ранил его. Задержанным оказался 50-летний уроженец Узбекистана.