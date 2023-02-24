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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 15:54

Дороги в Мурино превратились в реку из-за коммунальной аварии

Машины и автобусы с трудом пробираются сквозь воду
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Рабочие уже устраняют причину аварии. Фото: t.me/pitertop

Рабочие уже устраняют причину аварии. Фото: t.me/pitertop

В Мурино затопило водой Вокзальную улицу. Река разлилась днем 24 февраля. Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщили жители города. Машины и автобусы с трудом пробирались через водное препятствия. Пешеходом также непросто перейти дорогу. Свидетели инцидента начали жаловаться и иронизировать в соцсетях.

- Морюшко пришло в Мурино, - пишут очевидцы в группе «Типичное Мурино/Девяткино».

Причиной водных приключений стала коммунальная авария. В МБУ «Содержание и развитие территории» Муринского городского поселения рассказали, что на месте работает аварийная бригада, которая устраняет последствия.