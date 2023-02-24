Петербургу одобрили обновление инфраструктуры и строительство Витебской развязки

Минстрой РФ дал добро Петербургу строительство Витебской развязки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минстрой одобрил Петербургу строительство Витебской развязки, а также обновление инфраструктуры города. Об этом во время визита в Северную столицу рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзулин, говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

- Строительство Витебской развязки, которая позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения», - сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Также на деньги Фонда национального благосостояния в северной части Петербурга начнут строительство первого этапа второй нитки Главного канализационного коллектора. Этот проект ранее одобрили в президиуме Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Файзулин заметил, что при строительстве нового жилья необходимо сразу формировать транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру.