Подросток напал с ножом на своего сверстника в Гатчине

В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали подростка, который напал на своего сверстника. В следственном комитете сообщают, 17-летний парень 24 февраля в сквере «Театральная площадь» в Гатчине поджидал своего знакомого. Как только они встретились, тот ударил жертву ножом в грудь. Но закончить начатое молодой человек не сумел.

- Однако свой умысел до конца не довел, поскольку потерпевший скрылся от него и ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Следователи считают, что предварительной причиной поступка молодого человека стала личная неприязнь. Но все равно в обстоятельствах преступления предстоит еще разбираться.

В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.