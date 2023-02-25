Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2023: снег и небольшой мороз

В субботу в Петербурге будет умеренно морозно и со снегом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозы ушли и пока не возвращаются. В наступившую субботу в Петербурге ожидается хорошая погода со снегом и небольшим морозцем. Но не без слякоти. Температура будет держаться немногим ниже ноля градусов. А вот солнца, увы, ждать не стоит.

- Сегодня погоду в Северной столице будет формировать северо-восточная периферия циклона. Ожидается облачная полгода, местами пройдет небольшой снег. Температура в Петербурге составит -1…-3 градуса, по Ленинградской области будет 0…-5, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Ветер северо-восточный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх, но достигнет лишь 750 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы в 760 мм.

В воскресенье характер погоды сильно не изменится. Ожидается небольшой снег и до пяти градусов мороза.