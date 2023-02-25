Губернатор Петербурга Беглов поздравил бывшего губернатора Полтавченко с 70-летием

Георгий Полтавченко отметил 70-летний юбилей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем своего предшественника, экс-губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. 24 февраля ныне руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отметил свой 70-й день рождения.

- Вы посвятили себя служению Отечеству, ярко проявили себя на ответственных государственных постах, - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Смольного.

Действующий губернатор подчеркнул, что в том числе благодаря усилиям главы ОСК Петербург поддерживает и укрепляет статус «морской столицы» страны. Именно в Петербурге будет построен Центр серийного машиностроения и логистики. Кроме того, в городе начнут готовить кадры для судостроительной корпорации в специально созданном производственном кластере.

В завершении поздравления Беглов пожелал Полтавченко «новых трудовых свершений на благо России и Петербурга».