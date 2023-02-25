Туристы в Петербурге стали чаще выбирать отели, а не съемное жилье

Загрузка отелей Петербурга выросла за прошлый год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Популярность отелей среди туристов в Петербурге заметно выросла. По итогам прошлого года, из восьми миллионов путешественников, посетивших Северную столицу, три с половиной миллиона выбрали гостиницы и хостелы. Это на 700 тысяч человек больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит Комитет по туризму.

- Съемное жилье, квартиры и апартаменты, выбрали 1,7 миллиона туристов, - пишет «Деловой Петербург».

В среднем загрузка отелей города на Неве составляла до 65 процентов. Наибольшим спросом пользовались недорогие номера категории «три звезды». На их долю пришлось 15 процентов прибавки в объеме бронирования. Спрос на «четыре звезды» увеличился на восемь процентов. А вот дорогущие «пять звезд» потеряли пять процентов постояльцев.