Гаражный кооператив снесут в Купчино для стройки нового ЖК

У метро "Бухарестская" построят новый ЖК. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный гаражный кооператив в Купчино пойдет под снос из-за строительства нового жилого комплекса. 14-этажный жилой дом планируется возвести неподалеку от станции метро «Бухарестская».

- На территории, ограниченной улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика, инвестор намерен построить жилой дом со встроенным детским садом и школой, - пишет «Деловой Петербург».

Общий объем застройки составит около 100 тысяч квадратных метров, 80 процентов из которой - жилье. А остальное - недвижимость социального назначения и коммерческие площади.

Эксперты считают, что стоимость квадратного метра жилья в новом ЖК будет стоить около 250 тысяч рублей за квадратный метр. То есть 30-квадратная «однушка» обойдется в 7,5 миллионов рублей.