Малолетний ребенок выпил жидкость для мытья полов в Петербурге

Маленькой ребенок попал в больницу с химическим ожогом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Филатовской больницы Петербурга спасают жизнь полуторагодовалого ребенка, который получил сильнейший химический ожог пищевода. По недосмотру матери мальчик выпил жидкость для мытья полов.

- Утром 24 февраля в детскую городскую больницу № 5 из квартиры на проспекте Ветеранов с химическим ожогом пищевода в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас малыш находится под присмотром медиков. А с матерью работают социальные службы и полиция. Известно, что женщина воспитывает ребенка одна, мужа у нее нет. На учете в органах опеки семья не состоит. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.