Более 1100 случаев коронавируса выявлено в Петербурге за сутки

Уровень суточной заболеваемости остается высоким. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург стал вторым в стране регионом по числу новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в городе зафиксировали 1162 заболевших ковидом. Это заметно меньше, чем в Москве. Но больше, чем число выздоровевших в городе на Неве.

- По состоянию на утро 25 февраля в Петербурге госпитализирован 81 пациент, выздоровело 1077 человек, скончались шестеро, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Всего, по данным оперативного штаба, в Петербурге от коронавирусной инфекции скончались 37 112 горожан.

Что касается заражаемости, она остается высокой, но постепенно снижается. Пик зимней волны пришелся на 19 февраля, когда заболело 1509 петербуржцев. 22 и 23 числа показатель держался на уровне 1400 случаев. Количество выздоровевших также падает.