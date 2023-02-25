Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на 26 февраля

Желтый уровень опасности объявлен из-за ветра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гидрометцентр России объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует на воскресенье, 26 февраля. Его причиной стало усиление ветра, которое обещают синоптики.

- По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга 26 февраля с 05 до 23 часов ожидается усиление северо-восточного и северного ветра до 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей и гостей Северной столицы просят быть острожными при нахождении на улице. Стоит держаться подальше от дорожных знаков, рекламных щитов, деревьев и домов, с крыш которых может сорвать что-то весомое резким порывом ветра.

Внимательными надо быть и водителям. Машину стоит запарковать на открытом пространстве. Напомним, что средний из трех желтый уровень означает потенциально опасную погоду.