Суд Петербурга арестовал обвиняемого в стрельбе в бойца ОМОНа

Суд отправил обвиняемого под арест на ближайшие два месяца. Фото: ОПСС СПб

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест мужчину, обвиняемого в покушении на жизнь сотрудника ОМОНа. По данным СК, утром 24 февраля прохожий дважды выстрелил в грудь сотрудника Росгвардии, который пытался его угомонить.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - по 23.04.2023, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде пояснили, что, по представленным материалам, синяки на лице подозреваемого взялись из-за применения приема при задержании: был остановлен передней подсечкой, упал,

Там также отмечено, что мужчина разделяет взгляды запрещенной в России экстремистской группы «Артподготовка».