В Петербурге спасли 6-летнюю девочку, которую бабушка оставила дома одну

На севере Петербурга спасли маленькую девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге спасли маленькую девочку, которая осталась дома одна. Бабушка оставила малышку без присмотра. Ребенку стало скучно и она начала выбрасывать вещи в окно. Это заметили случайные прохожие, которые вызвали МЧС.

- На Меншиковском проспекте спасли 6-летнюю девочку. Бабушка ушла на работу и закрыла девочку дома. Малышке стало скучно и она решила выбрасывать свои игрушки в окно 4 этажа. Высовывалась и смотрела вниз, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место срочно приехали спасатели и полицейские. Сотрудники МЧС поставили выдвижную лестницу, после чего один из спасателей залез в квартиру и оставался вместе с девочкой, пока домой не вернулись ее родные. Сейчас с малышкой все в порядке, а с родителями ребенка работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.