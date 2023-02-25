Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 февраля 2023 17:10

20-летний рецидивист задержан за изнасилование 12-летней школьницы в Петербурге

Заявлением в полицию пришла мать девочки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
20-летнего рецидивиста задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.

20-летнего рецидивиста задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Кировского района задержала молодого мужчину, которого подозревают изнасиловании 12-летней школьницы. Заявление на задержанного написала мать девочки. По ее словам, все произошло вечером 20 февраля.

- 23 февраля 2023 года в 8 отдел полиции Кировского района города обратилась женщина. Она просит привлечь к ответственности малознакомого мужчину, который, находясь в квартире по улице Генерала Симоняка изнасиловал ее дочь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

А вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый нигде не работающий мужчина. Сейчас делом занимаются следователи СК. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.